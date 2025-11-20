Diyarbakır'da Aile Katliamı!

Ankara'da bulunan baba, 8'inci kattaki ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'un elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş şekilde buldu.Anne ile oğlunun öldüğü belirlendi.İncelemenin ardından cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'un cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Torgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.