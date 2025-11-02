Türkiye'nin En Borçlu İlleri!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025'in ilk 9 ayına ilişkin borç verilerini açıkladı.Rapora göre bankaların tahsil edemediği ve takibe aldıkları kredi miktarı, son bir yılda yüzde 91 arttı.Geçen yıl 263 milyar lira olan takipteki alacaklar, bu yıl 502 milyar lirayı geçti. Buna karşın toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42'de kaldı.Kişi başına düşen ortalama 595 bin 699 liralık krediyle Ankara, Türkiye'nin en borçlu ili oldu.Böylece 2025'in 9 aylık döneminde borç yükü en yüksek il Ankara olarak kayıtlara geçti.Borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu il ise Karaman oldu. Karaman'da kişi başına düşen takipteki borç 13 bin 316 liraya ulaştı.Karaman'ı 12 bin 903 lirayla İstanbul, 11 bin 462 lirayla Muğla izledi. Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü olurken, Kocaeli 9 bin 989 lirayla beşinci sıraya yerleşti.Kredi ödemelerinde en az sorun yaşayan il, 1.702 liralık takipteki borçla Muş oldu. Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü hafif iller arasında yer aldı.Öte yandan büyükşehirlerde kişi başına borç miktarı yüksek seviyelerde kaldı.Kişi başına düşen ortalama 595 bin 699 liralık krediyle Ankara, bir numarada bulunuyor.İstanbul'da kişi başına borç 582 bin 897 lirayı buldu.Gaziantep'te bu rakam 436 bin 827 liraya, Antalya'da 383 bin 718 liraya, Denizli'de ise 343 bin 533 liraya ulaştı.1- 595 bin 699 liralık krediyle Ankara2- 582 bin 897 liralık krediyle İstanbul.3- 436 bin 827 lirayla Gaziantep.4- 383 bin 718 lirayla Antalya.5- 343 bin 533 lirayla Denizli.Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri, kişi başına kredi borcunda en düşük seviyelerde yer aldı. Bingöl, 61 bin 386 liralık kişi başına borçla Türkiye'nin en az borçlanan ili olurken; Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş onu takip etti.