Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erdoğan, karaciğer yağlanmasının dünya genelinde kronik karaciğer hastalığının en yaygın nedeni haline geldiğini belirterek, özellikle yanlış beslenme alışkanlıklarının bu sürecin en önemli tetikleyicisi olduğunu söyledi.Prof. Dr. Erdoğan, uzun yıllar ‘alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı' olarak bilinen hastalığın, güncel tıbbi literatürde ‘Non-alcoholic fatty liver disease' şeklinde tanımlandığını belirtti. Bu hastalığın artık dünya genelinde karaciğer nakli için ikinci en yaygın neden haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, “Hastalığın gelişiminde çok sayıda risk faktörü bulunuyor.Metabolik sendrom, obezite, tip 2 diyabet, insülin direnci, aile öyküsü ve dislipidemi bu hastalığın en önemli nedenleri arasında yer alıyor” diye konuştu.Beslenmenin, hastalığın ilerleyişinde belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan, “Kızartmalar, işlenmiş atıştırmalıklar, fırınlanmış ürünler, şekerli içecekler ve tatlılar gibi yüksek enerji yoğunluğuna sahip gıdalar karaciğer yağlanmasını doğrudan artırıyor. Özellikle fruktozdan zengin diyetler, karaciğerde yağ birikimini hızla tetikliyor. Bu gıdaların uzun vadede karaciğerde iltihaplanmaya ve fibrozis gelişimine neden olabilir. Bu sürecin de siroz ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir.Erken dönemde tespit edilen karaciğer yağlanması yaşam tarzı değişiklikleriyle geriye döndürülebilir. Egzersiz ve diyetin karaciğer sağlığı için son derece önemlidir” dedi.