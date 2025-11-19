İsrail Lübnan'a hava saldırısı başlattı: Tehdidin ardından vurdular

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları başlattığını duyurdu.Saldırılar, İsrail'in iki beldedeki bazı noktalar için tahliye uyarısı yapmasının ardından gerçekleşti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırılarla ilgili detaylı bilgiyi daha sonra vereceğini belirtti.SİYONİSTLERDEN LÜBNAN'A SALDIRI TEHDİDİAteşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.Adraee, Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki 'Hizbullah'a ait askeri yapılara' hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.Saldırılarda vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.