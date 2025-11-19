CHP'den Ak Parti'ye Geçen Geçene!

Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 senedir ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ettiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasında CHP'den ayrılan Antalya Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer aldı.Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü İlçe Belediye Başkanı da AK Parti'ye katıldı.CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evet, geçmeye niyetim var.” ifadelerini kullanmıştı.Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Belediye başkanı devletle savaşmaz.' diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.