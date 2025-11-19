CHP'den Ak Parti'ye Geçen Geçene!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı. CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Konya Sarayönü Belediye Başkanı, AK Parti'ye katıldı.
Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.
ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ
Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 senedir ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ettiklerini söyledi.
PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
CHP'DEN GEÇTİ
Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasında CHP'den ayrılan Antalya Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer aldı.
Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü İlçe Belediye Başkanı da AK Parti'ye katıldı.
'AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR' DEMİŞTİ
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.
Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evet, geçmeye niyetim var.” ifadelerini kullanmıştı.
'BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ'
Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Belediye başkanı devletle savaşmaz.' diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.