Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın piyasasında son durum ne? İşte 19 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın piyasasında son durum ne? İşte 19 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.546,83 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.452,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.892,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.591,37 TL
Gram altın satış fiyatı: 5.546,83 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.452,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.892,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.591,37 TL