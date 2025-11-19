  • USD: 42,29 - 42,36
Ekleme: 19.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın piyasasında son durum ne? İşte 19 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 5.546,83 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.452,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.892,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.591,37 TL