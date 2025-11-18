Üniversitelerde yeni dönem! 3 yıllık eğitim dönemi gelecek yıl başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite Sektör İş Birliği Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulu olarak isteyen, şartları taşıyan ve başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede yükseköğrenimi bitirmelerinin ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istediklerini belirtti.Özvar, 'Bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Burada önemli olan programın çıktılarının, muktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesi.Yapmaya çalıştığımız şey aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Bu çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir.' dedi.Özvar, önümüzdeki dönem için belirledikleri en önemli gündem başlıklarından birinin de önlisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacağını vurguladı. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen ya da verimsiz kalan staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceklerini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:'Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecektir.İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini, alınacak sonuçlara göre kısa süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz.Böylece yalnızca meslek yüksekokullarında değil, lisans programlarında da öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağımıza inanıyorum.'İş yeri temelli eğitim modelinin en önemli unsurlarından birinin staj uygulamaları olduğuna işaret eden Özvar, 'Öğrencilerimizin 20 gün gibi kısa ve verimsiz stajlar yerine programların niteliğine göre meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi uygulamalarla mesleki tecrübe kazandığı bir modele doğru programlarımızı dönüştürmeye başladığımızı ve bu konuda irademiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki iradesi tamdır. Bu, zaman isteyen, sabırla çalışılması gereken ve bir süreç icap ettiren bir iş.Bu modelle öğrencilerin üretim süreçlerini yakından tanıması, iş başında beceri geliştirmesi ve mezun olur olmaz istihdama daha hızlı geçmesi mümkün olacaktır.Aynı zamanda iş yerinden gelen geri bildirimler üniversitelerimizin müfredatlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayacak, sektöre ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayan dinamik bir eğitim ekosisteminin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.' diye konuştu.