Meteoroloji Uyardı! Fırtına Yolda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 21, Parçalı bulutluİZMİR: 23, Parçalı ve az bulutluBURSA: 25, Parçalı bulutluKOCAELİ: 24, Parçalı bulutluÇANAKKALE: 22, Parçalı bulutluKIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıA.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutluDENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutluMANİSA: 22, Parçalı ve az bulutluADANA: 24, Parçalı ve az bulutluANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutluHATAY: 20, Parçalı ve az bulutluISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutluKAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutluKONYA: 19, Parçalı ve az bulutluBOLU: 18, Parçalı ve az bulutluDÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutluZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutluSİNOP: 22, Parçalı ve az bulutluAMASYA: 18, Parçalı ve az bulutluSAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutluTRABZON: 20, Parçalı ve az bulutluRİZE: 19, Parçalı ve az bulutluERZURUM: 8, Parçalı bulutluKARS: 13, Parçalı bulutluMALATYA: 12, Parçalı bulutluVAN: 12, Parçalı bulutluŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 16, Parçalı ve az bulutluSİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu