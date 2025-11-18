  • USD: 42,29 - 42,36
Meteoroloji Uyardı! Fırtına Yolda...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, batının yanı sıra doğuda da 2-4 derece yükseliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İllerimizde hava durumu şöyle...

18.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 25, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 24, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 22, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 24, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 8, Parçalı bulutlu

KARS: 13, Parçalı bulutlu

MALATYA: 12, Parçalı bulutlu

VAN: 12, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu