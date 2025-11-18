Grok Beklenen Yeniliği Getirdi!

Görsel ve video üretim pazarında vites yükselten XAi şirketinin yapay zeka robotu Grok, önemli bir güncelleme ile geliyor. Yapay zeka tarafında OpenAI Sora, Kling ve Google Veo3 gibi güçlü rakiplerin gösterişli çalışmalarına karşın Elon Musk'ın Grok aracı sessiz sedasız önemli bir ilerleme kaydetti. Grok, artık 15 saniyelik videolar üretebiliyor.Elon Musk, yaptığı bir paylaşımda bu önemli gelişmeyi duyurdu. Videoların üretim süresinin 15 saniyeye kadar uzatıldığını ve aynı zamanda ses zenginliğinin de belirgin şekilde geliştirileceğini bildirdi. Yeni güncelleme, bu hafta itibarıyla Grok uygulamasına sunuluyor.Şimdiye kadar Grok uygulaması üzerinde görsel üreten kullanıcılar, bu görselleri 6-7 saniyelik hareketli videolara dönüştürebiliyordu veya doğrudan komut kullanarak videolar oluşturabiliyordu. Artık yapay zekâ sesinin de eklendiği videolarda bu hafta yeni bir dönem başlıyor.Grok, üretim hızı açısından Sora ve Kling gibi rakiplerine göre tatmin edici bir seviyede hızlı üretim yapıyor. Şirket, video kalitesini ve sesini iyileştirmeye devam ettikçe, yapay zekâ ile üretilen içeriklerde alternatif ve çeşitlilik açısından önemli bir başarı sağlıyor. Bu geliştirmelerle Grok, rekabette öne geçmeye başlıyor.Bu süre uzatımının ve ses zenginliğindeki iyileştirmelerin, Grok'un yapay zekâ destekli hikaye anlatımında daha karmaşık ve detaylı senaryoları desteklemesinin önünü açtığı görülüyor. Kullanıcılar, artık daha uzun süreli ve işitsel açıdan daha zengin içerikler üreterek Grok'un sunduğu olanakları daha verimli kullanıyor.Bu adım, Grok'un sadece hızla değil, aynı zamanda ürettiği içeriklerin yaratıcı potansiyeliyle de sektörde iddialı olduğunu gösteriyor. XAi, bu güncellemeyle kullanıcı tabanını genişletmeyi ve yapay zekâ video üretim araçları arasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.