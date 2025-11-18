Fatih'teki Aile Faciasında Korkunç Şüphe!

İstanbul Fatih'te bir aileyi yok eden faciada detaylı araştırma devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe, olayın gıda zehirlenmesi değil, korkunç bir ihmal olabileceği ortaya çıktı. En güçlü iddiaya göre, ailenin kaldığı odanın alt katında yapılan tahta kurusu ve haşere ilaçlamasından sızan kimyasallar, 4 kişilik ailenin ölümüne neden oldu. Ekipler kesin sonuç için aileden alınan kan örneklerinin toksikoloji raporunu beklerken, olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve 3 ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde durulurken, 5 gündür hastanede tedavi altına olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.Türkiye'nin gündemine oturan şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya girdi. İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler sonucu ailenin konakladığı otelde görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personel de gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaştı.İlk gün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında şüpheler yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği üzerinde yoğunlaştı.Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahtakurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor.Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan alüminyum fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.