Dünyanın Açısı Kaydı!

1993–2010 yılları arasında çekilen 2 bin 150 gigaton yeraltı suyunun, Dünya'nın dönüş ekseninde yaklaşık 31,5 inçlik (yaklaşık 80 cm) bir kaymaya neden olduğu tespit edildi. Bu suyun okyanuslara taşınması ise 0,24 inçlik ek bir deniz seviyesi yükselişine karşılık geliyor.Seul Ulusal Üniversitesi'nden jeofizikçi Ki-Weon Seo ve ekibinin çalışmasına göre, iklimle bağlantılı faktörler arasında Dünya'nın eksenindeki kaymaya en büyük etkiyi yeraltı suyu kayıpları yapıyor.Bilim insanları, bu durumu “Bir topacın üzerine küçük bir ağırlık eklemek gibi… Dünya üzerindeki su kütlesi yer değiştirdikçe gezegen farklı şekilde dönmeye başlıyor' ifadeleriyle açıkladı.NASA'nın 2016'da yayımladığı çalışmalar su kütlesi dağılımının Dünya'nın dönme şeklini etkilediğini göstermişti. Yeni çalışma, bu etkinin ne kadar büyük olduğunu ilk kez net rakamlarla ortaya koyuyor.Çalışma verilerine göre en büyük etki, orta enlemlerden çekilen yeraltı suyunun okyanuslara karışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle Batı Kuzey Amerika, Kuzeybatı Hindistan gibi bölgelerdeki yoğun yeraltı suyu kullanımı, Dünya'nın eğimindeki değişimde başlıca rol oynuyor.Araştırmacılar, Dünya'nın eksen kaymasının tamamen “tamir edilebilir” bir süreç olmadığını, ancak küresel su yönetimi iyileştirilirse kaymanın gelecekte yavaşlatılabileceğini belirtiyor.Eksen kayması kısa vadede günlük yaşamı etkilemese de deniz seviyesi, iklim modelleri ve su döngüsü gibi uzun vadeli süreçlerde etkisi büyük.Çalışma, yeraltı suyu kullanımının iklim değişikliğine olan etkilerini yeniden değerlendirmek için kritik bir adım olarak görülüyor. Seo, “Bir araştırmacı olarak bulgudan memnunum, ama bir baba ve Dünya sakini olarak endişeliyim” dedi.