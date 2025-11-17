Bakan Güler duyurdu! 'Karakutu yaklaşık iki ay sonra biter'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgular, kuyruk kopması" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçağın kara kutusuna ilişkin, 'Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer.' dedi.Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, 'Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgular, kuyruk kopması' ifadesini kullandı.