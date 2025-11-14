Osman Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri! '2 milyar TL Ankaralının göğsüne saplandı'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ın yapımını tamamlayamadığı 'Şükran Anıtı' projesinin inşaat alanına giderek sert açıklama yaptı. Gökçek, "2 milyar 200 milyon TL’ye mal olan bu iki direk Ankaralı’nın göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır" dedi.

Ankara'da 'kule' tartışması...CHP'li Mansur Yavaş'ın son olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Hıdırlıktepe'ye yapmayı planladığı anıt da yapılan onca masrafa rağmen yarım kaldı.AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Hıdırlıktepe'de yürüttüğü rekreasyon alanı projesine sert tepki gösterdi.İnşaat alanına giden Gökçek, 'Ankaralıların parasının nasıl boşa harcandığını ispatlamak için buradayım' diyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.Gökçek, alana özel olarak getirttiği 'Bu iki kulenin güncel rakamı 2.2 milyar TL' yazılı pankartın önünde konuştu.Gökçek, Sayıştay raporlarında da yer aldığını belirttiği maliyet tartışmasına dikkat çekerek, 'Güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL'ye mal olan bu iki direk maalesef Ankaralının göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır.' ifadelerini kullandı.Proje maliyetiyle Ankara'nın acil sorunlarının çözülebileceğini söyleyen Gökçek, 'Bu kuleler yapılmamış olsaydı bugün Ankara trafiğine 20 tane alt üst geçit yapabilirdik. Bu boş proje yapılmamış olsaydı 1900 kişilik yurt, 900 tane ihtiyaç sahibi vatandaşımıza daire verilmiş olacaktı.' ifadelerini kullandı.Gökçek, açıklamasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı sorumlu tutarak, 'Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan Ankaralıya yüklenen bu faturanın hesabını hukuk önünde vermelidir. Ankaralının, fukaranın, yetimin hakkını sana yedirmeyeceğiz' dedi.