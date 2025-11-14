İsrail Titremeye Devam Ediyor! Türkiye Korkusu...

İsrael Hayom gazetesi, 11 Kasım 2025 tarihinde, Kobi Michael imzasıyla 'Türkiye'nin Gazze Planı İsrail'i İki Cephede Köşeye Sıkıştırabilir' başlıklı bir analiz yayınladı.Analizde Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazze politikasına yer verildi ve bunun İsrail açısından sonuçları sıralanarak, Türkiye'nin gücünün azaltılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.Yazar, 'Pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir gerçekle başlayalım' diyerek Ankara'nın Gazze'de görevlendirmek için 2000 Türk askerini eğittiği bilgisine yer verdi.Türkiye'nin Netanyahu ve bazı üst düzey İsrailli yetkililer için 'savaş suçları ve soykırım' gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmasını da ekleyen yazar, Türkiye'den rahatsızlığını dile getirdi.Dahası, Türkiye'nin çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki insani faaliyetlerini de eleştirerek 'enkaz temizleme ve rehineleri arama çalışmalarında kullanılan buldozerler de dahil olmak üzere her yerde Türk bayrakları dalgalanıyor' dedi.Trump'ın Gazze konusunda Türkiye'ye olan itimadının, daha derin bir Türk varlığı, müdahalesi ve nüfusuna sebep olacağını vurgulayan İsrailli analist, Türkiye'nin bu kazanımının 2 amaca hizmet ettiğini belirtti:Türkiye'nin bölgesel güç olarak statüsünü yüceltmek.İsrail'in bölgesel konumunu zayıflatmak ve İsrail'i kuşatmak.Çünkü, 'Gazze'de önemli bir Türk varlığı, Ankara'nın, tanımı gereği aynı zamanda hayati önem taşıyan Hamas'ın hayati çıkarlarını korumasına olanak tanıyacaktır.' denildi.Bu gelişmeler ışığında İsrail'in Türkiye tehlikesini uzaklaştırmak için izlemesi gereken politikayı değerlendiren yazar, İsrail'in yapması gerekenleri şöyle sıraladı:İsrail'in Gazze'de herhangi bir Türk askeri varlığına kararlılıkla karşı koymaya devam etmesi yerinde olacaktır.İsrail, yaratıcı bir şekilde ve Washington ile yakın koordinasyon içinde hareket etmeli.Mısır-Suudi Arabistan-BAE ekseniyle birlikte çalışarak Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki rolünü en aza indirmelidir.Mısır-Suudi Arabistan-BAE eksenini, 'Türkiye manevralarına bir tehdit ve meydan okuma ekseni' olarak niteleyen analist, İsrail'in bu sayede Türkiye'nin derin müdahalesini durdurabileceğini değerlendirdi.Eğer Erdoğan kapsamlı stratejisinde başarılı olursa 'İsrail kendini Ankara'nın kuralları belirlediği bir Türk boğazında bulabilir' denildi.