Windows 11 Kullanıcıları Öfkeli!

Microsoft'un Windows ve Cihazlar bölümünün başkanı Pavan Davuluri, Windows 11'in geleceğine dair yaptığı bir açıklamayla tepkilerin odağına oturdu. Davuluri, işletim sisteminin “ajan özellikli bir işletim sistemine (agentic OS)” dönüştüğünü ifade etti. Bu yorum, Microsoft'un yapay zekayı (AI) Windows'un merkezine yerleştirme planlarının bir devamı olarak görülse de, kullanıcılar arasında büyük bir olumsuzluk dalgası yarattı.Davuluri'nin X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımının ardından, sosyal medya forumları öfkeli kullanıcı yorumlarıyla doldu. Gelen tepkilerin ortak noktası, Microsoft'un Windows 11'in temel sorunlarını çözmek yerine, sürekli olarak yapay zeka ve “agentic” gibi moda sözcükleri dayatmasından duyulan bıkkınlık oldu. Birçok kullanıcı, şirketin artık son kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate almadığını düşünüyor.Eleştirilerin odaklandığı temel nokta, Windows 11'in mevcut sorunları. Kullanıcılar, yavaş çalışan sağ tık menüleri, verimsiz arama işlevi ve Windows 10'da olan ancak Windows 11'de kaldırılan görev çubuğunu taşıma gibi temel işlevselliklerin düzeltilmesini bekliyor. Ancak Microsoft'un bu sorunlar yerine yapay zeka özelliklerine öncelik vermesi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.Yapay zeka entegrasyonuyla ilgili endişeler sadece performansla sınırlı değil. Bazı kullanıcılar, bu yeni “AI ajanlarının” işletim sistemini gereksiz yere şişireceğinden (bloat) korkuyor. Daha da önemlisi, bu ajanların kötü niyetli kişiler için yeni saldırı yüzeyleri oluşturabileceği ve güvenlik açıklarına yol açabileceği endişesi dile getiriliyor. Microsoft'un güvenlik vaatlerine rağmen, Windows 11'de sıkça karşılaşılan hatalar, kullanıcıların bu konudaki güvenini zayıflatıyor.Tepkilerin bir diğer boyutu ise reklam ve satış kaygısı. Kullanıcılar, bu “ajanların” sadece yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda Microsoft servislerini veya anlaşmalı üçüncü parti ürünleri satmak için kullanılacağından şüpheleniyor. Hâlihazırda ücreti ödenmiş bir işletim sistemi olan Windows 11'de görülen reklam ve promosyonlar zaten tepki çekerken, yapay zeka ile bu durumun daha da artmasından korkuluyor.Sosyal medyadaki yorumlarda, bazı kullanıcıların Microsoft'un bu tutumu nedeniyle artık alternatiflere yöneldiği açıkça görülüyor. Birçok kişi, Windows 11'in gidişatının kendilerini Linux veya macOS gibi işletim sistemlerine geçiş yapmaya zorladığını belirtti. Kullanıcılar, Microsoft'un temel kullanıcıları dinlemek yerine hissedarları ve kurumsal satışları memnun etmeye odaklandığını düşünüyor.Pavan Davuluri'nin bu açıklaması aslında kurumsal müşterilere yönelik bir konferans kapsamında yapılmış olsa da, Microsoft'un “her Windows 11 PC'yi bir AI PC yapma” vizyonunun tüm kullanıcıları kapsadığı biliniyor. Copilot+ cihazlardaki Ayarlar menüsünde bulunan sohbet botu gibi yapay zeka ajanları zaten sistemde yerini almaya başladı.