O Model Hız Rekoru Kırabilir...

Samsung, bir sonraki amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S26'da tüm modellere önemli bir RAM yükseltmesi getiriyor. Seride yer alan Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinin tamamı, Samsung'un en hızlı LPDDR5X teknolojisine sahip RAM'ini kullanacak.Yeni seride bellek kapasitesinin 12 GB ile başlaması bekleniyor. Samsung'un tüm Galaxy S26 modellerinde kullanacağı bildirilen bu LPDDR5X RAM, 10.7 Gbps gibi yüksek bir bant genişliği sunuyor.Bu hız, bir önceki nesil olan Galaxy S25 Ultra modelinde kullanılan 8.5 Gbps RAM'e göre kayda değer bir artış ifade ediyor. Bu bellek yükseltmesi, kullanıcılara performans başta olmak üzere birçok alanda fayda sağlayacak.Yeni LPDDR6 bellek teknolojisinin Ocak 2026'da düzenlenecek CES fuarında tanıtılması bekleniyor ancak Galaxy S26 serisi bu teknolojiyle donatılmıyor. Samsung, tüm S26 serisi cihazlarda maksimum 10.7 Gbps hıza sahip LPDDR5x belleği kullanıyor.Samsung'un amiral gemisi cihazlarda daha yüksek bant genişliğine sahip bellek kullanması, kamera performansını doğrudan etkileyecek. Daha hızlı LPDDR5x RAM, kameralar arasında daha hızlı geçiş yapılması, görüntülerin daha hızlı işlenmesi, portre çekimler sırasında hareketli nesnelerle ilgili hataların azalması ve video kaydı esnasında daha az kare düşmesi gibi iyileşmeler getiriyor. Ayrıca, bu yüksek hızlı bellek çözümü, daha düşük güç tüketimi ve daha iyi termal verimlilik de sağlıyor.