Meteoroloji’den Kar ve Sağanak Uyarısı: 14 İlde Kar Bekleniyor!

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.Meteoroloji, yağışların özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.Doğu'da Kars, Erzurum, Bayburt ve Tunceli çevrelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek.Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Kar yağışı cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Özellikle Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş illerinde kar yağışı bekleniyor.: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul ve Bursa çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak bekleniyor.: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok.: Orta ve doğu kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Antalya ve Adana'da gün boyunca aralıklarla yağış bekleniyor.: Güney ve doğu kesimlerde yağmur, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli.: Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Samsun, Ordu ve Giresun'da yağışlar kuvvetli olabilir.: Kuzey ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.: Batı kesimleriyle Diyarbakır çevrelerinde sağanak geçişleri olacak.