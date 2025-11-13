Meteoroloji’den Kar ve Sağanak Uyarısı: 14 İlde Kar Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini gösterecek yeni bir yağışlı hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları özellikle iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.
Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Kuvvetli Yağış Geliyor
Meteoroloji, yağışların özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.
Doğu'da Kars, Erzurum, Bayburt ve Tunceli çevrelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Hafta Sonu Kar Etkisini Artıracak
Kar yağışı cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Özellikle Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş illerinde kar yağışı bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul ve Bursa çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak bekleniyor.
Ege: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok.
Akdeniz: Orta ve doğu kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Antalya ve Adana'da gün boyunca aralıklarla yağış bekleniyor.
İç Anadolu: Güney ve doğu kesimlerde yağmur, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli.
Karadeniz: Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Samsun, Ordu ve Giresun'da yağışlar kuvvetli olabilir.
Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu: Batı kesimleriyle Diyarbakır çevrelerinde sağanak geçişleri olacak.