İmamoğlu'nun Milyarlık Rüşvet Çarkı!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddianamede, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde harita mühendisi olarak görev yapan 'Vip Yakup' lakaplı Yakup Öner'in, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Boğaz hattındaki yapıların usulsüz ruhsat ve iskânları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet toplandığı yönündeki itirafları da yer aldı.İmamoğlu'nun kendisine elden yıllık 100 bin dolar maaş ödediğini de belirten Öner, Boğaziçi öngörünümde yapılan talanı tek tek anlattı. İfadesinde büyük işleri İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yürüttüğünü, avukat Süleyman Atik'in ise bazı nakdi işlere dahil olduğunu söyledi. Karar vericilerin ise Keleş, İmamoğlu ve Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu olduğunu dile getirdi. Öner ifadesinde rüşvet alınan firmaları tek tek şöyle sıraladı:İlaç firması Abdi İbrahim'e ait Boğaziçi'ndeki yalıda 2019 öncesi muafiyet sorunu 2014-2015'te çözüldü. Tadilat projesi 2020 ortasında onaylandı. İş takipçisi Atik ve Keleş işlemleri yürüttü. Atik, Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'tan 300 bin dolar aldı. 2022'de Şişli Bomonti'de Abdi İbrahim'in 3 blok inşaatı için Süleyman Atik'in buradan 5 milyon dolar rüşvet talep ettiğini İmamoğlu'na ilettim. İmamoğlu 'Tamam' dedi, Şahan'la görüşeceğini belirtti; ancak Resul Ekrem Şahan beni 'Bu iş benim, bulaşma' diye uyardı. 3.5 milyon dolar karşılığında bir bloğa iskân verildi.Central Hotel Tarabya sahibi Faruk Baştürk, İmamoğlu aracılığıyla Boğaziçi'nde bahçe düzenleme ve kış bahçesi için destek istedi. Karşılığında 13 milyon TL istendi. İmamoğlu, Fatih Keleş'e, sonra Süleyman Atik'e yönlendirdi. Faruk Bey, Atik'le görüşüp 13 milyon TL'yi 2-3 taksitte ödedi. Son taksit 2023 başında yapıldı.Üsküdar Vaniköy'de bulunan eski Sumahan Hotel'in el değiştirmesinin ardından yapılan kapsamlı tadilat planı önce reddedildi, sonra yapıldı ve bunun karşılığında 20 bin yardım kartı alındı.ChaCha Balık sahibi Seyfettin Göksü, MİT bağlantılı olduğunu iddia ederek etki yaratıp kaçak yapılar inşa etti. Göksü Deresi'ndeki restoranda tam kapalı kaçak yapı yaptığını öğrenip İmamoğlu'na ilettim. İmamoğlu 'Tamam' dedi ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü işlem yapmadı. Elçin 10 bin kart verildiğini söyledi. Hukuka aykırı yapılara göz yumuldu.Bebek Parkı karşısında tescilli Bebek eski Kırıntı Restoran'a basit onarım izni verildi. Yapı sahibi, izin dışına çıkarak kısmi güçlendirme ve çatı ek alanı yaptı. Bilgi bana ulaşınca Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile görüştüm. Müdür, yapının İBB iştiraki Yönetim A.Ş. Genel Müdürü'nün eşine ait olduğunu, konunun İmamoğlu'na taşınmasını önerdi. Genel müdür, İmamoğlu ile görüşüp izni aldı; tatil tutanağı tutulmadan yapı kullanıma açıldı.Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki Dagi-Hatay Han Yağları isimli işletme, parsellerindeki kamu alanını ticari yapıya çevirmek istedi. 2025 Ocak'ta Şahan-İmamoğlu toplantısında proje netleşti. Onay karşılığında, işletme sahipleriyle yüzde 50 anlaşma sağlandı.Öner ifadesinde, '2023 seçimleri öncesi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi'ndeki villasına kaçak kat eklediği bilgisi İBB'ye iletildi. Ekrem İmamoğlu, konuyu Murat Ongun'la değerlendirmemi istedi; Ongun 'Bize destek veren tek kanal' diyerek süreci durdurdu. Olay medyaya yansıyınca önce medya baskısıyla yıkım yapıldı, ancak 8 ay sonra yeni aykırılıklar tespit edilmesine rağmen işlem yapılmadı' dedi.CHP'nin, şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere dağıtılan 50 milyon doların taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna yapılan baskın ve gizli depodaki 9 çelik kasadan 4 milyar 808 milyon liralık döviz ve altın çıkması da iddianamede yer aldı. Laleli'deki Taç Döviz isimli firmanın sahibi şüphelilerin, 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın dijital materyallerinin incelenmesine de yer verildi.Çalık'ın WhatsApp'ına 542 Hünkar Akdağ 542 isimli bir kişiden, 'Aylardır beni rahatsız edenler var, naylon faturanızdan dolayı ben çok rahatsız oldum. Herkes yaptığı işin bedelini istiyor, yazdığı dilekçenin, yazdığı makalenin bir zahmet ödeyin' mesajı geldiği belirtildi. Çalık'ın cep telefonundaki ses kayıtlarında, 'Ya Ekrem İmamoğlu, Serdal'ı, Murat'ı bu 100 milyon 150 milyon toplayın diye görevlendirmiş', 'Senden 10 milyon mu istedi o proje için?' ve 'Şu an benden elektrik direklerinden 10 milyon istiyor adam', 'Abi Avrupa yakasında 20 milyon istiyor adamlar, 20 değil 15 vermeye razı Avrupa yakasına koysan' ve 'Şey mi medya pano mu 15..' ifadeleri yer aldığı anlatıldı. Savcılık bu kayıtların, reklam ihaleleri ile alakalı usulsüz maddi menfaatlere konu olabileceği değerlendirmesinde bulundu.Asrın rüşvet ve yolsuzluk çarkını deşifre eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3 bin 806 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün eylemleri tek tek sıralandı. İstanbul'daki ünlü Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak talep edilen 5 milyon dolarlık rüşvet olayı da bunlardan biri. İddianameye göre AVM'nin ortakları otopark işletme ruhsatı için başvuru yaptı.Ortaklardan Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra İmamoğlu'na tebrike gitti ve ruhsat konusu açıldı. Devreye örgüt üyesi Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz girdi. Akyüz görüşmede, 3 milyon dolar verilirse ruhsat verebileceklerini söyledi. Ortaklar bu teklifi reddetti. İkinci görüşme iş takipçisi avukat Süleyman Atik'le yapıldı. Atik, AVM'nin statik ve teknik problemleri olduğu bahanesiyle 5 milyon dolar nakit rüşvet talep etti. Bu talep ses kayıtlarına da yansıdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesi doğrultusunda Yargıtay'a başvurarak CHP'ye kapatma davası açılması için bildirimde bulunmuştu. 6 sayfalık bildirimde, CHP'nin seçmen verilerini sızdırarak, 2019 ve 2024 yerel seçim sürecini de manipüle ettiği vurgulandı. Anayasa'nın 68'inci maddesi uyarınca siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen mal varlıklarının parti tüzel kişiliğine mal edilen eylemlerinin, temelli kapatma sebebi olduğuna dikkat çekildi ve gereğinin yapılması istendi.