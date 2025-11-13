Eski Uygulama Geri Mi Dönüyor?

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, altı saniyelik efsanevi videoların platformu Vine'ı geri getirecek bir projeyi finanse ettiğini duyurdu. Perşembe günü kullanıma sunulan “diVine” adlı yeni uygulama, Vine'ın kapatılmasından önce yedeklenen 100.000'den fazla arşivlenmiş videoyu erişime açtı. Bu hamle, üretken yapay zeka içeriklerinin sosyal medya uygulamalarını hızla doldurduğu bir dönemde geldi.Uygulama, kullanıcılara sadece geçmişe dönük bir nostalji yaşatmayı vaat etmiyor. Aynı zamanda kullanıcıların kendi profillerini oluşturmalarına ve altı saniyelik yeni videolar yüklemelerine de olanak tanıyor. Ancak diVine'in en dikkat çekici özelliği, geleneksel sosyal medya platformlarının aksine, yapay zeka tarafından üretildiğinden şüphelenilen içerikleri tespit edip işaretleyecek ve platformda yayınlanmasını engelleyecek olması.DiVine'in geliştirme süreci, Jack Dorsey'in Mayıs 2025'te kurduğu kâr amacı gütmeyen “and Other Stuff” kuruluşu tarafından finanse edildi. Bu kuruluş, sosyal medya ortamını dönüştürme potansiyeline sahip, deneysel ve açık kaynaklı projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Uygulamayı geliştiren isim ise Twitter'ın ilk çalışanlarından olan ve şu anda “and Other Stuff” bünyesinde yer alan Evan Henshaw-Plath (Rabble) oldu.Projenin temeli, Twitter'ın 2016'da Vine'ı kapatacağını açıklamasının ardından “Archive Team” adlı bir grup tarafından yedeklenen videolara dayanıyor. Bu arşiv, sıradan kullanıcıların erişemeyeceği 40-50 GB'lık devasa ikili dosyalar halindeydi. Henshaw-Plath, bu erişilemez arşivi alıp, hem eski içerikleri sunacak hem de yeni bir sosyal deneyim başlatacak bir mobil uygulama temeli haline getirip getiremeyeceğini test etmek istedi.Rabble, TechCrunch'a verdiği demeçte, amacının hem nostaljik bir deneyim sunmak hem de kullanıcılara sosyal medyanın ilk dönemlerini hatırlatmak olduğunu belirtti. Kullanıcıların algoritmalar üzerinde kontrole sahip olduğu, kronolojik akışları tercih edebildiği ve izledikleri videonun gerçek bir insan tarafından kaydedildiğinden emin olduğu bir platform hedeflediğini vurguladı. Rabble, bu eski dosyaları, kullanıcı profillerini, görüntüleme sayılarını ve hatta yorumların bir kısmını yeniden yapılandırmak için aylarca komut dosyaları üzerinde çalıştı.Kurtarılan arşiv, yaklaşık 60.000 içerik üreticisinden 150.000 ila 200.000 arasında video içeriyor. Rabble, bunun en popüler Vine'ların “iyi bir yüzdesini” kapsadığını ancak platformun tamamını temsil etmediğini belirtiyor. Örneğin, milyonlarca K-pop odaklı videonun o dönemde hiç arşivlenmediği ifade edildi.Telif hakları hâlâ kendilerinde olan eski Vine içerik oluşturucuları, videolarının kaldırılması için DMCA talebinde bulunabilecek. Dileyenler ise eski Vine biyografilerinde yer alan sosyal medya hesaplarının kontrolünün hâlâ kendilerinde olduğunu kanıtlayarak hesaplarını geri alabilirler. Yeni yüklenen videoların ise insan yapımı olup olmadığı, Guardian Project'in akıllı telefon kaydını doğrulayan teknolojisiyle kontrol edilecek.Uygulama, Jack Dorsey'in desteklediği merkeziyetsiz bir protokol olan Nostr üzerine inşa edildi ve tamamen açık kaynaklı. Dorsey, yaptığı açıklamada, Nostr'un geliştiricilere risk sermayesi veya “toksik iş modelleri” olmadan yeni nesil uygulamalar yaratma gücü verdiğini belirtti. Kâr amacı gütmeyen kuruluşunun da “kurumsal bir sahibin keyfi kararlarıyla kapatılamayacak” protokollerin potansiyelini göstermek için kurulduğunu ekledi.X'in (eski adıyla Twitter) şu anki sahibi Elon Musk da Ağustos ayında eski Vine arşivini bulduklarını duyurarak platformu geri getirme sözü vermişti, ancak şu ana kadar somut bir adım atılmadı. DiVine ekibi, çevrimiçi bir arşivden gelen içeriği kullanmanın “adil kullanım” olduğuna inanıyor. Rabble, OpenAI'nin Sora'sı gibi yapay zeka araçlarının popülaritesine rağmen, insanların algoritmalardan ziyade topluluk kurmaya odaklanan, yapay zeka içermeyen sosyal deneyimlere hâlâ güçlü bir talep duyduğuna inanıyor.