X'e Yeni Sistem Geliyor!

X platformu, aktif kullanıcılar arasındaki rekabette öne çıkmak için yeni bir ödüllendirme programı başlattı. X Certified Bangers adı verilen bu yeni rozet sistemi, organik ve özgün içeriklerle rekor etkileşim alan hesapları ödüllendiriyor.Resmi X hesabından tanıtımı yapılan bu programda, tamamen organik etkileşimler alarak üst sıralara çıkan gönderiler belirleniyor. Her ay, en iyi performans gösteren beş gönderi seçiliyor. Bu gönderilerin sahipleri, profil rozeti olarak kullanabilecekleri “Bangers” rozetini kazanıyor ve bu rozet profillerinde bir ay boyunca kalıyor. Program, hesap sahiplerini bot kullanımı yerine özgün içerik üretmeye ve organik etkileşim sağlamaya teşvik ediyor.X platformu, yaklaşık 600 milyon aktif kullanıcısıyla rekabette ağırlığını koymak isterken, bu yeni sistemle kaliteyi ödüllendiriyor. X Certified Bangers programının ilk ayın kazananları şimdiden açıklandı. Programın henüz test aşamasında olduğu ve ilerleyen dönemlerde aylık olarak seçilen gönderi sayısının artıp azalabileceği belirtiliyor. Platform, bu adımla kullanıcıları daha nitelikli içerik üretmeye yönlendiriyor.Bu ödül programı ile platform, kullanıcıların botlarla beslenmek yerine tamamen özgün içerikler oluşturup organik etkileşimlere odaklanmasını destekliyor. Nitekim X Certified Bangers, geçtiğimiz ayın kazananlarını da duyurdu. Programın hâlâ test aşamasında olması nedeniyle, aylık olarak belirlenecek ödüllü gönderi sayısının gelecekte değişebileceği bilgisi de paylaşılıyor.