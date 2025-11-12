PlayStation Satışları Şaşırttı!

Sony, 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun küresel satış performansına dair güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı. Şirketin yayınladığı son mali rapora göre PS5, dünya genelinde toplam 84,3 milyon adet satış rakamına ulaştı.Açıklanan verilere göre, konsolun son çeyrekteki satış performansı 3,9 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 gibi küçük bir artış yaşandığını gösteriyor.PS5'in ulaştığı bu toplam satış rakamı, Microsoft'un Xbox 360 konsolunun 84 milyon adetlik toplam satışını resmi olarak geride bırakıyor ve Xbox One'ın 53 milyonluk satış miktarını neredeyse iki katına çıkarıyor. Sony, pandemi döneminde yaşanan üretim zorluklarına rağmen PS5'in istikrarlı bir satış grafiği çizdiğini belirtiyor.Mali rapor aynı zamanda PlayStation ekosisteminin kullanıcı tabanındaki büyümeyi de ortaya koyuyor. Şirketin açıklamasına göre, PlayStation Online platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 119 milyonu aştı.