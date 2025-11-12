Pastanede Dehşet! Bıçaklı Saldırgan!

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, elinde bıçakla pastaneye girdi.Henüz belirlenemeyen nedenle çevresindekilere saldırmaya başlayan saldırgan, içerideki müşterileri kovaladı.Büyük panik yaşayan vatandaşlar ellerine geçirdikleri sandalyelerle kendilerini korumaya çalıştı.Yaşanan arbedenin ardından saldırgan, bir süre sonra pastaneden uzaklaştı.İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde saldırganın elinde bıçakla içeri girmesi, müşterilerin kaçışması ve sandalyelerle kendilerini savunmaya çalışmaları yer aldı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.