Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor!

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil diğer illerimizde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 12 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Öte yandan Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DAHİL İL İL 12 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu