Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Geliyor!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 12 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu…Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Öte yandan Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ise doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutluParçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı bulutlu