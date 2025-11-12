Cumhur Zirvesi Bugün 18:00'da!

umhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret...Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun olmadığının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin de 'Salı, çarşamba ve perşembe gününe odaklanın' demişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini duyurdu.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Ömer Çelik'e Cumhur İttifakı'nda bir sorun olup olmadığı ve bu konuda ortaya atılan iddialar sorulmuştu.Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyleyen Ömer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de konuşmuştu.Ömer Çelik, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine ilişkin soru hakkında şu yanıtta bulunmuştu:Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.Bakü dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli ile görüşeceklerini söylemiş ve şöyle demişti;Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim.Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.