Zelensky'den Cesur Açıklamalar! ' Korkmuyorum '

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler her zaman dünyanın dikkatini çekmekte.Vladimir Zelensky, İngiliz gazetesi The Guardian'a yeni bir röportaj vererek savaşla ilgili diplomasi alanında meydana gelen son gelişmelerden bahsetti.ABD Başkanı Donald Trump'la son görüşmesinin 'gerilimli geçtiği' yönündeki haberleri reddeden Zelensky, ilişkilerinin 'normal, iş odaklı ve yapıcı' olduğunu vurguladı.'Trump'tan korkmuyorum. Ama dünyadaki herkes ondan korkuyor, bu da bir gerçek' diye sözlerini sürdüren Zelensky 'Biz Amerika'nın düşmanı değiliz. Dostuz. Neden korkalım?' ifadelerini kullandı.Zelensky ayrıca Putin'in ABD ve Batı'yı düşman olarak gördüğünü savunarak 'Amerika için Rusya'yla dostluk bir çözüm değil. Değerler bakımından Ukrayna, ABD'ye Rusya'dan çok daha yakın' diye ekledi.İngiliz finans gazetesi Financial Times, ekim ayındaki son Trump ve Zelensky zirvesinde ABD'li liderin haritaları fırlattığını ve hatta Ukraynalı lidere küfür ettiğini iddia etmişti.Ancak Zelenskiy bu iddiaları yalanlayarak Trump'ın hiçbir şey fırlatmadığını söyledi.Zelenskiy, Trump'ın Putin'in 'Ukrayna'yı yok edeceği' yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını da söyledi.Röportaj sırasında Mariinskyi Sarayı'nın elektriği iki kez kesildi. Zelensky bununla ilgili olarak 'Bizim için normal, Kiev'de elektrikteki dalgalanmalar her yerde var' diye konuştu.Zelensky röportajın sonunda gazeteciyi uğurlarken 'Şimdi elektrik tüketimini azaltacağız. Tasarruf etmemiz lazım' diyerek sarayın elektriğinin kesileceğini bildirdi.Rusya'nın enerji altyapısına yönelik son saldırıları ülkenin elektrik üretim kapasitesini neredeyse sıfıra indirdi. Bu süreçte iki nükleer santral de hedef alındı.Zelensky, 'Putin terör saldırılarıyla sivilleri cezalandırıyor' dedi.Zelensky, Ukrayna'nın savunması için ABD'den 27 adet Patriot hava savunma sistemi almak istediklerini, Avrupa ülkelerinin de geçici olarak kendi sistemlerini ödünç verebileceğini belirtti.Guardian'ın gazetecisinden gelen 'Avrupa Birliği ve İngiltere yeterince yardım ediyor mu?' sorusuna ise Ukraynalı lider 'Asla yeterli değil. Ancak savaş bittiğinde yeterli olacak' yanıtını verdi.Fransa ve İngiltere'nin olası barış sürecinde Ukrayna'ya asker gönderme sözü verdiği hatırlatılınca Zelensky, bu askerlerin daha erken gelmesini istediğini söyledi.Ukraynalı lider 'Avrupalı liderler toplumlarından korkuyor. Savaşa karışmak istemiyorlar' diyerek bunun hassas bir konu olduğunu vurguladı.