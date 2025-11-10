Vatandaş Pişman! Anketler Ak Parti'yi Çağırıyor...

Yerel seçimleri önde tamamlamasının ardından kazandığı belediyelerde hizmet ve icraatlarla değil yandaş kadrolaşma ve yolsuzluk vakalarıyla gündeme gelen CHP'nin toplum nezdindeki itibarı geriliyor. Bizzat CHP'lilerin şikayet edip ortaya çıkardığı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar seçmende ciddi oranda karşılık buluyor.Anketlerde AK Parti'nin CHP karşısında farkı açtığı kaydediliyor.Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek'in “Masadaki anket: İBB operasyonu ters mi tepti?” başlıklı yazısında görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yolsuzluk operasyonları sonrasında partisinin 5 ayda yüzde 4,5 oranında oy artışı yaşadığını belirtti.AK Parti'li Abdullah Özdemir, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki son siyasi gelişmeler ve anket sonuçları hakkında bilgi veren Özdemir, partisinin oy oranında artış olduğunu ifade etti.İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarının seçmen nezdinde olumsuz bir tesir oluşturduğu yönündeki iddiaları reddeden Abdullah Özdemir, “Aksine pozitif bir ivme var. Asıl artış iddianame yazıldıktan sonra ortaya çıkacak. Partimizin nisan ayında 32,5 olan oy oranı eylülde 36 bandına çıktı” dedi.Abdullah Özdemir, belediye meclis seçimleriyle AK Parti'ye geçen Beykoz, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde önde olduklarını belirtti. Özdemir, Beykoz'da parti desteğinin yüzde 42'lerden yüzde 48 seviyelerine yükseldiğini ve hedeflerinin yüzde 55 olduğunu söyledi.Özdemir, CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzlukların şaşkınlık verici boyutuna değinerek, “Bir seneye bu kadar yolsuzluğu nasıl sığdırmışlar inanılır gibi değil! Galiba gireriz çıkarız ne olur ki diye düşünüyorlar.” dedi.Konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıyan Özdemir, “Belediye başkanı gözaltına alınmadan bir gün önce AK Partili ilçe başkanından rüşvet istemiş. Arkadaşımız ‘Ya başkan ben ilçe başkanıyım bana yapma' demiş. ‘Olsun' diye cevap vermiş... Bu kadar pervasızlar” ifadelerini kullandı.Personel yönetimi üzerinden de eleştirilerini sürdüren Özdemir, şunları söyledi:“Pendik, Kağıthane gibi AK Partili belediyelerin çok sayıda tesisi var. Buna rağmen bin kişiye düşen çalışan sayısı 3,5. Bu, Beşiktaş'ta 14... Şişli'de belediye gelirinin yüzde 80'i personel maaşlarına gidiyor. Böyle iş mi olur? Bir de liyakatten bahsediyorlar.”İstanbul'da bazı AK Partili ilçe başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili bir soru üzerine Özdemir, durumu mühendislik terimleriyle açıklayarak, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık” dedi.Görev değişiklikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Abdullah Özdemir, “Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz' dedim. Cumhurbaşkanımız da ‘Geç kalma' cevabını verdi. Ardından değişiklik yapıldı” şeklinde konuştu.