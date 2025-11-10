Türkiye'de Turizm Rekoru!

Türkiye'de 9 ayda en fazla turist girişi yapılan iller belli oldu...2025'in ilk 3 ayında Türkiye'ye 8 milyon 423 bin 923'ü gurbetçi olmak üzere toplamda 49 milyon 992 bin 520 kişi giriş yaptı.Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre 2025 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 1,65 artış gösterdi.2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 15,03 artış gösterdi.2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı, 2024 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,38 artış gösterdi.2025 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,54 artış kaydedildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre; gösterilen artışla bu sayı 6 milyon 87 bin 374 oldu.Eylül ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:1-Antalya: Yüzde 37,33 (2 milyon 272 bin 402)2-İstanbul: Yüzde 29,42 (1 milyon 790 bin 651)3-Muğla: Yüzde 9,23 (561 bin 693)4-Edirne: Yüzde 6,23 (379 bin 259)5-İzmir: Yüzde 3,26 (198 bin 694)2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,69 azalış kaydedilmiştir.2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 41 milyon 568 bin 597 oldu.Ocak-Eylül döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.1-İstanbul: Yüzde 34,06 (14 milyon 158 bin 502)2-Antalya: Yüzde 31,81 (13 milyon 223 bin 709)3-Edirne: Yüzde 8,32 (3 milyon 458 bin 74)4-Muğla: Yüzde 7,36 (3 milyon 59 bin 966)5-İzmir: Yüzde 3,19 (1 milyon 327 bin 669)