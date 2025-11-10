Doğum Yaptı Bebeğini Havalandırmaya Attı!
Kütahya’da hamile olduğunu ailesinden gizleyen 20 yaşındaki genç kadının banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attığı ortaya çıktı.
Kütahya'nın İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içinde bir bebek bulundu.
BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve yaşadığı belirlenen yeni doğmuş erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
BABASI BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında yaşayan E.Y., babasının ise M.G. olduğu belirlendi.
