Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız TDK 4 köklü müessese ile çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Hem kültürümüz hem de dil ve tarihimiz açısından çok kıymetli işler yapıyor. Geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları çok anlamlı buluyorum. Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan olunmasını önemli görüyorum.Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorluklarla dolu bir mücadelenin ardından bağımsız bir Türkiye'nin temellerini atmıştır. 10 Kasımlar aslında verilen mücadelenin boyutunu anlamak için önemli bir vesile teşkil etmektedir.Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor.Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır.Milli günlerimizde çeşitli tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, milletimizin önünde yeni bir yol açan Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız. 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. En mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi ve hakaret etmemesidir.Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en büyük hazinemizdir.Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara bundan 1 asır evvel set çekmişti. Gazi, 'Benim naçiz vücudum bir gün toprak alacaktır. Ancak Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.' dedi.Lafı gelince siyasi geçmişlerini cumhuriyetle özdeşleştirenlerin, özellikle son birkaç ayda kötü bir sınav verdikleri görünüyor. Her ne kadar yurtdışından ülkemizi şikayetten eli boş dönseler de, bu zihniyetin yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok didindiler ama hedeflerine ulaşamadılar.Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. Aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yaptık. Dün bakanımızın ve milletvekillerinin katılımıyla Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum.Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız varsa , dünyanın değişik ülkelerine KAAN'larımızı ihraç ediyorsak bu bir şeyi ortaya koyuyor. Tanklarımızı ve toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Olmaz denilen yapamazsınız denilen ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayi alanında ülkemizin talihini değiştirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik. Toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Savunma Sanayinin başarılarıyla övgüyle bahsediyor.Hali hazırda dünyanın 17. Avrupa'nın 7. büyük ekonomisiyiz.