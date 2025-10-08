O Oyun Yok Satıyor!

Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği EA Sports serisi, yeni adıyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. 26 Eylül 2025'te oyuncularla buluşan EA Sports FC 26, daha iki haftası dolmadan inanılmaz bir satış başarısına imza attı ve oyun dünyasının gündemine oturdu.Yapılan son raporlara göre, oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında toplamda 10 milyon kopyayı geride bıraktı. Bu rakam, oyunun ne kadar büyük bir beklentiyle karşılandığını ve oyuncular tarafından ne kadar sevildiğini açıkça gösteriyor.Satışların platformlara göre dağılımı da oldukça dikkat çekici. Rapora göre, satılan 10 milyon kopyanın yüzde 60'ı, yani tam 6 milyon adedi PlayStation oyuncuları tarafından satın alınmış. Bu da oyunun PlayStation'da ezici üstünlüğünü ortaya koyuyor.Eylül ayı sadece futbol oyunları için değil, diğer popüler yapımlar için de oldukça verimli geçti. PlayStation platformunda öne çıkan diğer oyunlar ve sıralamaları ise şu şekilde:NBA 2K26: Basketbol tutkunlarının favorisi olan oyun, 6 milyondan fazla kopya satarak ikinci sıraya yerleşti.Borderlands 4: Listenin üçüncü sırasında yer almayı başardı.Hollow Knight Silksong: Dördüncü sırayla dikkatleri üzerine çekti.Grand Theft Auto V: Yıllara meydan okuyan efsane, beşinci sırada yer alıyor.EA Sports FC 25: Serinin bir önceki oyunu bile hala listede ve yedinci sırada.Dying Light: The Beast: Sekizinci sırada kendine yer buldu.Silent Hill f: Korku oyunu severlerin tercihi ise onuncu sırada.