Ülke felaketi yaşıyor! 51 kişi can verdi
Nepal'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.
Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 38 kişinin heyelan, 10 kişinin sel ve 3 kişinin de yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 6 kişiden hala haber alınamadığı ve 47 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
