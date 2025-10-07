Ülke felaketi yaşıyor! 51 kişi can verdi

Nepal'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 51 kişi can verdi.Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 38 kişinin heyelan, 10 kişinin sel ve 3 kişinin de yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Açıklamada, 6 kişiden hala haber alınamadığı ve 47 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.