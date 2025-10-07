Helikopter düştü! Çok sayıda yaralı var
ABD’nin California eyaletinin başkenti Sacramento’da REACH Hava Tıbbi Hizmetleri’ne ait helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle otoyola düştü. Kazada pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.
Sacramento İtfaiye Kaptanı Justin Sylvia, helikopterde bulunan bir kişinin helikopterin altında sıkıştıktan sonra kurtarıldığını söylerken, 'Hemen çevredeki sivillerin yardımını sağladık. Helikopterin bir kısmını kaldırarak yaralıyı çıkarmayı başardık' dedi.
California Otoyol Devriyesi, kazanın ardından doğu yönündeki şeritlerin geçici olarak tamamen kapatıldığını, yolun uzun süre trafiğe kapalı kalacağını açıkladı. REACH yetkilileri ise ekiplerinin durumuna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
