Altın Rekora Doymuyor!

Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 7 Ekim 2025 Salı gününü de rekorla açtı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki bu tarihi yükselişle birlikte gram altın da 5 bin 300 liranın üzerine çıktı. Öte yandan Goldman Sachs, 2026 Aralık için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada altın rekorlara doymuyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın ise dün 5 bin 300 TL'yi aşarak rekor kırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!Alış: 5.330,4320Satış: 5.331,0220Alış: 3.967,62Satış: 3.968,45Alış: 8.528,4700Satış: 8.715,9500Alış: 34.114,7600Satış: 34.758,2600Alış: 35.684,00Satış: 35.954,00Alış: 16.996,16Satış: 17.424,20Alış: 34.098,89Satış: 34.741,83Alış: 36.017,15Satış: 36.913,31Alış: 3.014,30Satış: 4.085,09Alış: 4.993,75Satış: 5.219,75Alış: 88.880,00Satış: 89.677,00