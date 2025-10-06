Yeni CEO Kim Olacak?

Apple'da, kapalı kapılar ardında bir devir teslimin ayak sesleri giderek daha belirgin hale geliyor. Şirketi Steve Jobs'un ardından alıp dünyanın en değerli markası haline getiren operasyon dehası Tim Cook'un görev süresinin sonlarına yaklaştığına dair söylentiler artarken, yerine geçecek isim de artık bir sır değil gibi görünüyor: Donanım Mühendisliğinin başındaki tecrübeli isim John Ternus. Bloomberg'den gelen son raporlar, Ternus'un sadece bir aday olmadığını, Apple'ın pazarlama ve iletişim ekipleri tarafından bilinçli bir şekilde parlatılarak kamuoyunun karşısına çıkarılan veliaht prens olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Apple'ın sadece bir CEO değil, aynı zamanda gelecekteki ruhunu ve ürün felsefesini de seçmeye hazırlandığını gösteriyor.2011'den bu yana Apple'ın dümeninde olan Tim Cook, önümüzdeki ay 65. yaşına basacak. Cook'un liderliğinde Apple, finansal olarak akıl almaz bir başarıya imza attı; tedarik zincirini kusursuzlaştırdı, hizmetler gelirlerini rekor seviyelere taşıdı ve piyasa değerini trilyonlarca dolara ulaştırdı. Ancak Cook dönemi, aynı zamanda Steve Jobs'un One more thing… eksikliği eleştirileriyle de anıldı. Cook'un operasyonel mükemmeliyetçiliğinin, şirketin devrimci ürünler yaratma riskini alan ve ürün odaklı DNA'sını bir miktar gölgede bıraktığı sıkça dile getirildi. İşte bu noktada, John Ternus ismi Apple'ın geleceği için kritik bir anlam kazanıyor.Apple sunumlarını yakından takip edenlerin aşina olduğu bir yüz olan John Ternus, şu anda 50 yaşında ve şirketin en kritik koltuklarından birinde, Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Ternus, Tim Cook gibi bir operasyon veya finans uzmanı değil; o, kariyerinin başından beri bir mühendis ve tam anlamıyla bir ürün insanı. Mac, iPad, AirPods ve en son iPhone Air gibi şirketin en ikonik ürünlerinin geliştirme süreçlerinin kalbinde yer aldı. Sakin tavrı, teknik konulara olan derin hakimiyeti ve karmaşık mühendislik detaylarını sade bir dille anlatabilme yeteneği, onu Apple'ın sunum kültürüne mükemmel bir şekilde entegre etti.Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, Apple'ın üst yönetimi ve iletişim ekipleri, son birkaç yıldır John Ternus'u bilinçli olarak daha fazla ön plana çıkarıyor. Sunumlarda daha kritik ürünleri tanıtması, önemli röportajlarda yer alması ve adının teknoloji kulislerinde daha sık geçmesi, bu stratejinin birer parçası. Amaç, hem yatırımcıları hem de kamuoyunu Apple'ın bir sonraki liderine yavaş yavaş alıştırmak ve olası bir görev değişiminde yaşanabilecek şoku en aza indirmek.John Ternus'un potansiyel CEO'luğu, Apple için sembolik bir değişimden çok daha fazlasını ifade edebilir. Bu, şirketin odağını yeniden safkan ürün mühendisliğine ve donanım inovasyonuna çevireceğinin bir sinyali olarak okunuyor. Tim Cook döneminde finansal istikrar ve büyüme önceliklendirilirken, Ternus liderliğindeki bir Apple'ın daha cesur donanım adımları atması, risk almaktan çekinmemesi ve şirketin temelini oluşturan “mühendislik kültünü” yeniden alevlendirmesi bekleniyor.Bu olası değişim, Apple'ın gelecekteki ürün gamı için de ipuçları barındırıyor. Vision Pro gibi yeni bir ürün kategorisinin geleceği, yapay zeka entegrasyonu ve uzun süredir konuşulan otomobil projesi gibi devasa girişimlerin kaderi, bir operasyon yöneticisi yerine bir ürün mühendisinin vizyonuyla şekillenebilir. Yönetim kurulunun, Apple'ın bir sonraki 10 yılına damga vuracak ismin, şirketin köklerine daha yakın bir profil olması gerektiğine inandığı düşünülüyor. Henüz Tim Cook'un emeklilik tarihi belli olmasa da, Apple'ın bir sonraki kaptanını seçtiği ve onu uzun, dikkatli bir hazırlık uçuşuyla tahta hazırladığı artık açıkça görülüyor.