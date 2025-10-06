Parkta Uyarı Ölüm Getirdi!
Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.
Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı(60), iddiaya göre uygunsuz davranışlarda bulunduklarını öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı.
Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
KASKIYLA DARBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., yanında bulunan motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ahmet Kayıkçı, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
MOTOSİKLETLİ VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda M.C.A. ve E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
