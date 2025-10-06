Parkta Uyarı Ölüm Getirdi!

Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı(60), iddiaya göre uygunsuz davranışlarda bulunduklarını öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı.Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., yanında bulunan motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kayıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ahmet Kayıkçı, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda M.C.A. ve E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.