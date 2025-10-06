Manisa'da Vahşet! Bebeğe Aldırmadı...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın daha bıçaklandı.Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı.Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, genç kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.hsizÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Fatma K. İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.Gözü dönmüş saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü.Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.