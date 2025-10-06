CHP’li ABB’nin Su Vurgununu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Belgeleriyle Ortaya Çıkardı!

“Ankaralının parasını su hattı bahanesiyle yandaşlara aktardılar. Vurgunun belgesi elimizde!” CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir yolsuzluk daha deşifre edildi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Polatlı İçme Suyu Projesi üzerinden yapılan büyük bir vurgunu tüm belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıkladı.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın su ihaleleri üzerinden kamu kaynaklarını nasıl yandaş şirketlere aktardığını ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

5 Yılda Bitmeyen Proje: 549 Milyon TL'lik İhale 2.5 Milyar TL'ye Çıktı!

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in ortaya koyduğu belgelere göre, Ankara'dan Polatlı'ya su taşıma projesi 2020 yılında 549 milyon TL bedelle ihale edildi. Proje, yalnızca 107 kilometrelik hattı kapsamasına rağmen, 5 yıl sürdü ve 2024 yılı itibarıyla toplam maliyeti 2.5 milyar TL'ye çıktı.

“384 kilometrelik su hattı AK Parti döneminde sadece 7.5 ayda döşenmişti. Ama Mansur Yavaş, 107 kilometrelik hattı 5 yılda bitiremedi. Çünkü amaç hizmet değil, vurgundu.” dedi.



Fondaş Firmaya Milyarlık Peşkeş: Sahte Belgeli Şirketle Çalıştılar

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, vurgunun yalnızca maliyetlerle sınırlı olmadığını, ihaleyi alan şirketin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yasaklı olduğunu ve sahte yeterlilik belgesiyle ihaleye girdiğini belirtti.







"Yeterliliği olmayan, sahte belge kullanan bir firmaya milyarlık iş verildi. Bu şirketin DSİ ihalelerinden yasaklı olduğunu ABB bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama çıkar ilişkisi uğruna göz yumdular."

CHP'li ABB Suyu Getiremedi, Ankaralı Bidonlara Mahkûm Edildi!





Basın toplantısına su bidonlarıyla gelen Gökçek, Ankaralıların hâlâ susuzluk çektiğini, buna rağmen CHP'li ABB'nin çalışmak yerine konser ve gösterilere para harcadığını belirtti:

“Mansur Yavaş, 6.5 yılda bir damla yeni su kaynağı üretmedi. Ankaralılar bugün çamaşırını yıkayamıyor, bu bidonlara mahkûm. Çünkü paralar konserlere, tabutlara ve karton bardaklara harcandı.”



Belgeler Elimizde, Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!





Toplantının sonunda AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, ortaya koyduğu tüm belgeleri savcılığa teslim edeceklerini açıkladı.

“Bu sadece bir basın açıklaması değil. Elimizde her şeyin belgesi var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ankaralıya ait olan parayı kimlerin cebine aktardıklarını tek tek ortaya çıkaracağız. Suç duyurumuzu yapıyoruz.”

'18 yıl önce, hiç arıza vermeden çalışan, dünyadan su ödülleri almış kesik köprü hattı, maalesef Mansur Yavaş'ın elemanları tarafından yüksek basınç verildiği için patlamış, bugün Ankaralılar bu bidonlara mahkum edilmiştir.'