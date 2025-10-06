Bitcoin Rekor Kırdı!

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), yatırımcılarını sevindiren bir gelişmeyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz saatlerinde $125,449.77 seviyesini görerek yeni bir rekora imza atan lider kripto para birimi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında aştığı $100,000 psikolojik sınırının üzerine %20'den fazla bir artış kaydetti. Haber yazıldığı sırada fiyatlar $122,000 seviyelerinde dengelenmiş olsa da, bu yükseliş piyasada büyük bir heyecan yarattı.Uzmanlara göre bu rekorun arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ABD piyasalarına duyulan güvenin artması ve özellikle Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) olan yoğun ilgi. Yatırımcıların doğrudan kripto para alıp yönetme zorunluluğu olmadan Bitcoin'in fiyat hareketlerinden yararlanmasını sağlayan ETF'ler, son dönemde büyük miktarda yatırım çekti. Bu fonlar, aldıkları yatırımlar karşılığında piyasadan fiziki olarak Bitcoin satın almak zorunda oldukları için, artan her yeni yatırım talebi doğrudan BTC fiyatını yukarı yönlü etkiliyor.Talep tarafında bunlar yaşanırken, arz tarafında ise dikkat çekici bir azalma gözlemleniyor. Kripto para veri analiz sitesi CoinMarketCap'in verilerine göre, borsalarda anında alınıp satılabilecek Bitcoin miktarı giderek azalıyor. Özellikle “büyük balinalar” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların, yüklü miktardaki Bitcoin'lerini borsalardan çekerek uzun vadeli depolama cüzdanlarına aktardığı belirtiliyor. Sadece dün 54,000 BTC'nin (yaklaşık $6.6 milyar değerinde) büyük bir borsadan çekilmesi, bu durumu doğrulayan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.Bu rekor yükselişle birlikte Bitcoin'in toplam piyasa değeri $2.5 trilyon sınırına dayandı. Bu değer, Bitcoin'i dünyanın en değerli varlıklarından biri olan gümüşün piyasa değerine oldukça yaklaştırıyor.Her ne kadar $26 trilyonu aşan piyasa değeriyle altın hala çok uzakta olsa da, bu gelişme Bitcoin'in artık niş bir yatırım aracı olmaktan çıkıp ana akım bir finansal varlığa dönüştüğünü gösteriyor. Peki, siz Bitcoin'in kırdığı yeni rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto para piyasasını yakından takip ediyor musunuz?