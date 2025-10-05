Yatırımcılar Dikkat! İşte Altın Fiyatları...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...