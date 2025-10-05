  • USD: 41,52 - 41,60
Yatırımcılar Dikkat! İşte Altın Fiyatları...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

5.10.2025
İşte 5 Ekim 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.371,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.796,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.604,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.020,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.073,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 87.818,92 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.887,35 dolar