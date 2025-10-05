Sumud Aktivistleri Seslendi! 'İyi ki Türkiye Var!'

Gazze'de soykırımın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf eden Türkiye, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve yasadışı şekilde esir tutulan aktivistler için de seferber oldu.ABD ve Avrupa ülkelerinin devreye girmediği aktivistlerin İsrail'den çıkarılması için Başkan Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada yaptığı çalışmaların ardından İsrail'de tutulan Türk vatandaşlarının da arasında olduğu 12 ülkeden 137 aktivist Türkiye'ye getirildi.Sadece Türkiye'nin diplomasi trafiği yürüttüğü süreçte, avukatların İsrail'e gidişi ve tahliyeleri için yolcu uçağının İsrail'e girişini kapsayan bütün izinler ve görüşmeleri Türkiye yaptı.Türkiye, sadece vatandaşlarının İsrail'den çıkarılması için değil tüm aktivistlerin oradan kurtarılmasını sağlayarak bir kez daha uluslararası arenadaki gücünü gösterdi.Sumud Filosu'nu ilk günden itibaren anbean takip eden Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, başta Türk vatandaşları olmak üzere esir alınan aktivistlerin İsrail'den çıkartılmaları için diplomasi trafiği başlattı.Türk büyükelçisinin bulunmadığı Tel Aviv'deki konsolosluk görevlileri gözaltı merkezlerindeki Türk vatandaşlarıyla 8 saat sonra ilk doğrudan teması kurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü yoğun telefon diplomasisi de başarıya ulaştı.Aktivistlerin cezaevinden çıkartılması için öncelikle avukatların İsrail'e girişleri ayarlandı. Orada yapılan işlemlerin ardından 36 Türk vatandaşının aralarında bulunduğu aktivistlerin tahliye edilme operasyonuna start verildi.Türkiye tarafından Türk Hava Yolları'nın özel seferle İsrail'e gidecek uçağı için gerekli izin işlemleri de yapıldı. Türkiye kurtarma operasyonuna sadece kendi vatandaşlarını dahil etmedi. Görüşmeler tüm aktivistler için yapıldı.Sonuç veren diplomasi trafiğiyle de İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde ilk etapta 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı, 7'si Libyalı 12 ülke vatandaşı Türkiye'ye getirildi.İstanbul'a özel seferle gelen 137 aktivist arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdünlü vatandaşlar yer aldı.Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etti.Sumud Filosu'ndaki teknelerden 'Adagio' Yunanistan'a 50 mil kala arızalanınca imdatlarına Türk savaş gemisi yetişti. Donanmanın yönlendirdiği bir yük gemisinin personeli, tekneyi tamir etti.Ardından, Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Türk Deniz Kuvvetleri'nce karaya tahliye edildi. Elde edilen bilgiler filodaki vatandaşların aileleriyle hızlı şekilde paylaşıldı.137 kişi THY'nin özel seferiyle 15.50'de İstanbul Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, 'Vatandaşlarımıza sahip çıktık.İsrail'den gidip aktivistleri alabilen tek ülke olduğumuzu da burada vurgulamak istiyorum' derken, Türk ve yabancı aktivistler, 'İyi ki Türkiye var' dedi.