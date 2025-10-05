İstanbul Gazze İçin Yürüdü!

Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için 'Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Eminönü meydanına yürüyor.Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, 'Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail', 'Müslümanlar birleşin' yazılı pankartlar taşıyor.Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.İzmir'de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliği düzenlendi.7 noktadan denize açılan tekneler Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki Pasaport İskelesi'nde bir araya geldi.