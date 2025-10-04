Altın rekora doymuyor! İşte detaylar...

Bu hafta üst üste rekor kıran altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra düğün sezonu olması sebebiyle de pek çok kişi altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını arıyor. İşte 4 Ekim 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları tarihi zirveleri gördükten sonra yükselişini tam gaz sürdürüyor. Bu hafta rekor üstüne rekor tazeleyen altının ivmesi hafta sonunda da yukarı yönlü seyrediyor. Altın alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın cumartesi sabahı 5 bin 209,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...4 Ekim 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...Alış: 5.208,97 TLSatış: 5.209,75 TLAlış: 8.714,00 TLSatış: 8.799,00 TLAlış: 17.429,00 TLSatış: 17.610,00 TLAlış: 34.751,00 TLSatış: 35.085,00 TLAlış: 3.886,77 dolarSatış: 3.887,35 dolar