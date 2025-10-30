Ünlü Oyuncu Samuray Eğitimi Aldı!

Japonya'da ilk defa kadın samuray okulu açıldı. Kadın samuray eğitimlerine katılan ilk öğrencilerden biri de oyuncu Fadik Sevin Atasoy oldu. Eğitimin ilk dersi Muğla'nın Göcek ilçesinde verildi.Eğitimlere dair fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, sürece dair detayları da takipçileriyle paylaştı.Fadik Sevin Atasoy, paylaşımına; 'Japon tarihinde yer almış ama isimlerinden hiç söz edilmemiş hatta gizli tutulmuş olan kadın samurayları onurlandırıyoruz. Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden olduk. Dünyanın dört bir ucundan eğitim için seçilen kadın samuray adaylarıyla günlerdir gece gündüz çalışıyor, öğreniyoruz. Gerçek gücün birlikten doğduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak niyeti ile biriz ve bir aradayız. Tarih yazıyoruz' ifadelerini not düştü.Fadik Sevin Atasoy, Samuray eğitim alması konusunda şunları söyledi; 'Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim.'Fadik Sevin Atasoy, ilk hazırlık sürecinin 5 gün sürdüğünü belirterek; 'Eğitim, ömür boyu devam edecek bir süreç. Daha öncesinde 4 senelik eskrim eğitimim var. Muay - Thai yaptım, sertifikalı Yoga ve Meditasyon eğitmeniyim. Bunlar samuray okuluna seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. Japonya Samurai Adası Tsushima'daki okuluna kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim' dedi.'Efendisine yakın duran ve onunla ilgilenen kişi' anlamındaki 'Samuray', zaman içinde Japon İmparatorluk Sarayı'na hizmet eden ve aynı zamanda yüksek rütbeli aristokratlara hizmet eden orta ila alt rütbeli yetenekli memurları ifade etmeye başladı.