O Televizyon Türkiye Pazarında!

Xiaomi televizyonları ile Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Marka, A Serisi, A Pro Serisi, S Pro Mini LED ve Max Serisi olmak üzere toplam 8 farklı modeli satışa sunuyor. Bu adım, şirketin çok kategorili büyüme stratejisi için önemli bir dönemi temsil ediyor.Marka, yenilikçi teknolojilerini farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı serilerle kullanıcılara sunuyor. Her seri, kendi içinde farklı ekran teknolojileri ve özellikler barındırıyor.Serinin 55 ve 65 inçlik modelleri, 4K Eye-Care ekran ve HDR teknolojisiyle göz konforunu önemsiyor. Ayrıca, HDMI üzerinden 120Hz yenileme hızı sunan Game Boost modu ile oyunlarda akıcı bir deneyim vadediyor. Ultra ince metal tasarıma sahip seri, Dolby Audio, DTS:X ve DTS Virtual:X desteğiyle sinema kalitesinde ses sunuyor.A Pro serisi 55, 65 ve 75 inçlik modellerle geliyor. Bu televizyonlar 4K QLED ekrana sahip. HDMI üzerinden 120Hz yenileme hızı oyun ve eğlence deneyimini yükseltiyor. Google TV desteği sunan modeller, Dolby Audio, DTS:X ve DTS Virtual:X ses teknolojilerini de destekliyor.Bu model, QD-Mini LED ekranı ve düşük yansımalı tasarımıyla öne çıkıyor. Tam 704 bağımsız arka aydınlatma bölgesi, ışığı ve gölgeyi hassas bir şekilde kontrol ediyor. 1700 nit tepe parlaklık ve VA panel sayesinde yansımalar azalıyor. 144Hz ultra yüksek yenileme hızı sunan TV, Rekabetçi Mod ile bu hızı 288Hz'e kadar çıkarabiliyor.Dev ekran arayanlar için 85 ve 100 inçlik Max serisi tanıtıldı. Ultra geniş 4K Quantum Dot panel, olağanüstü netlik ve renk doğruluğu sunuyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde aksiyon sahneleri pürüzsüz görünüyor. Ayrıca bu seri, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim yaşatıyor.