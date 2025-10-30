MEB 1 HAFTALIK İLK ARA TATİL NE ZAMAN? Ara tatil kaç gün? 2025-2026 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil hangi tarihte? Toplam 9 günlük ara tatil sürecine girecek olan öğrenciler, 1 haftalık ara tatil ile birlikte ders temposuna kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 MEB akademik takvimi kapsamında belirlenen ara tatilin tarihlerinin sona ermesiyle birlikte 1. dönemin 44 iş günü sürecek ikinci evresi başlamış olacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, MEB'in belirlemiş olduğu çalışma takviminden detaylar...

İlk ara tatil olan Kasım tatili tarihi ve günleri 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ekim ayının son Cuma gününe gelinirken gündemde yer alıyor. Okullarda 1. dönem 9 günlük ara tatil tarihi için eğitimciler, öğrenciler ve velilerde nefesler tutuldu. 2025 yılı eğitim öğretim döneminde 1. ara tatilin başlamasına sayılı günler kaldı. İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kasım ara tatil (1 haftalık ara tatil) heyecanı sürüyor. 9 günlük ara tatil döneminin ardından okuldaki sıralarda yerini alacak olan öğrenciler, sömestr tatiline kadar eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan akademik takvim açıklamasına göre, ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, MEB'in takvim bilgilerine göre Kasım ara tatili ne zaman? İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, ayın kaçında başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, ara tatile dair detaylı bilgiler...ARA TATİL NE ZAMAN?Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.