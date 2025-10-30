300 Milyon Dolarlık Bahis Vurgunu!

Sabah'ın iddiasına göre,Dünyaca ünlü motosiklet çetesi Cehennem Melekleri'nin önde gelen üyelerinden biri olan İsviçre doğumlu Özkan Özdemir, iddiaya göre 300 milyon dolarlık fon vurgununun kilit ismiydi.Özdemir; kurduğu futbol okulu üzerinden kısa sürede Milli oyuncu Breel Embolo'dan, Granit Xhaka'a, Mili takım antrenörü Murat Yakın'dan Capital Bra'ya kadar birçok yıldız futbolcu ve rapçi ile yakın dostluk kurdu.Futbolcularla olan yakınlığını sosyal medya üzerinden her fırsatta yayınlayan Özdemir, GPG Sports'un kurucuları İsviçreli çevrimiçi bahis girişimcisi Karlheinz Haunschild, Giancarlo Tottoli ile ortak hareket ediyordu.Sabah'ın iddiasına göre Kendisini saygın bir işadamı gibi tanıtan Özdemir; aslında, 65 profesyonel futbol ligi maçlarının sonuçlarını tahmin eden matematiksel bir formül ürettiklerini iddia eden Holdun İnovasyon ve Teknolojinin aldığı milyarlarca doların yasadışı yollarla Türkiye'de paravan şirketlere aktarılmasını sağlıyordu.Temmuz 2024'te algoritmanın veri bilimcileri tarafından inceleneceğini, bir hata oluştuğunu duyurarak kapısına kilit vuran şirket, yatırımcılarına 'Türkiye'de BrokerStarz isimli bir bahis şirketi tarafından dolandırıldıklarını' iddia etti.Sabah'ın iddiasına göre Yatırımcılar bu iddiaların araştırılması için özel bir araştırma şirketiyle anlaştı. Fon dedektifleri yaptıkları araştırmada BrokerStarz bahis sitesinin 2020 yılında Ümraniye'de bir apartman dairesinde 56 bin TL sermaye ile kurulan Yıldız reklam şirketine bağlı olduğunu şirketin tek yasal sahibinin ise hakkında onlarca icra dosyası bulunan Muhammet A. isimli bir inşat işçisi olduğunu belirledi.Dedektifler; paranın hiçbir zaman Yıldız Reklam'a aktarılmadığını, aslında başka şirketlere aktarıldığını tespit etti.Şirketin, 'Türkiye'deki muhataplarımız baskında tutuklandı' iddialarını da araştıran dedektifler, dolandırıcıların, Türkiye'deki yatırımcılarını polis baskınında tutuklanmış gibi gösteren haberler yaptırdıklarını ancak böyle bir baskının hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya çıkardı.