Yapay Zeka ile 29 Ekim’e Özel Dijital Marş

Eğitim teknolojisi şirketi Macenta, 29 Ekim şarkısını baştan sona yapay zeka ile ürettiğini duyurdu. Şirketin CEO'su Burak Akyüz, Cumhuriyet'in 102'nci yıl coşkusu ile geleceğin teknolojisinin entegre bir biçimde kullanıldığı şarkı hakkında "Küllerden yeniden doğan bir milletin destanını geleceğin teknolojisiyle anlattık. Yapay zeka bu eşsiz parçayı neredeyse onlarca revizenin ve yeniden öğretme sürecinin sonunda verdi" dedi.

Eğitim ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren Türk eğitim teknolojileri şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl coşkusunu, teknolojiyi kullanarak kutluyor. Şirket, söz, melodi ve düzenlemesi dahil olmak üzere tamamını yapay zeka araçlarıyla hazırladığı bir Cumhuriyet şarkısı yayınladı. Şirketin Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, 'Küllerden yeniden doğan bir milletin destanını geleceğin teknolojisiyle anlattık' diye konuştu.



'EVRENSEL KALİTEDE BİR İŞ'



Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Şarkının 'Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor.' dizeleri, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesindeki en önemli iki gücü; eğitimi ve eşitliği vurguluyor. Biz eğitim teknolojisi alanında öncü bir şirket olarak 29 Ekim'i teknoloji ve milli bilinçle kutlamak istedik. Yapay zekâyı kullanarak genç nesillere ilham verecek, kolay ulaşılabilir ve evrensel kalitede bir eser ortaya çıkardık. Açıkçası yapay zeka bu eşsiz parçayı neredeyse onlarca revizenin ve yeniden öğretme sürecinin sonunda verdi. Yani yapay zekanın üretim kalitesinin, kullanıcının yaratıcılığı ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün.'



Şirketten yapılan bilgilendirmede şarkının prodüksiyon sürecinde yapay zeka tabanlı söz üreticiler, müzik kompozisyon algoritmaları, vokal sentez sistemleri ve otomatik mastering teknolojileri entegre biçimde kullanıldığı dile getirildi. Macenta ekibi, üretim sürecini tamamen dijital ortamda tasarlayarak 'Cumhuriyetin 102. Yıl Marşı' adını verdikleri eseri tüm dijital platformlarda yayınladıklarını ifade etti.



Şarkının sözleri ise şu şekilde:



'Bir millet ayağa kalktı. Küllerden yeniden doğdu. Bir ışık yandı ufukta. Cumhuriyet doğdu.



'Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti.



'Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor. Birlikte tek yürek olduk. Cumhuriyet bize umut veriyor.



'Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti.'