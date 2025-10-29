Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkaz Altında Aynı Aileden 5 Kişi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkazda aynı aileden 5 kişinin bulunduğu ve 12 yaşındaki Emir Bilir’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada, “Enkazda aynı aileden 5 kişi var.” dedi.Öte yandan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, A Haber'e yaptığı açıklamada binanın 2012 yılında ruhsat aldığını duyurdu.İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, “Az önce cansız bir bedene ulaştık.” ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden kişinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu belirlendi.Olay, Gebze'nin Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çöken bina sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, ekiplerin enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.