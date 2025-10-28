Özgür Özel'den Manasız Çıkış!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından Batılı ülkelere yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki gelişmeleri eleştirmiş, uluslararası kamuoyuna çeşitli çağrılarda bulunmuştu.Ancak Özel'in bu girişimleri, beklediği karşılığı bulmadı. Bu süreçte tepki gösterdiği isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması imzaladı. Ancak Starmer'in Türkiye programında CHP lideri Özel'le herhangi bir görüşme yer almadı.Özel, bu duruma tepki göstererek eleştirilerinin dozunu artırdı. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, Starmer için sert ifadeler kullandı.Özel, “Starmer'in Türkiye'deki demokrasi sorununu görmezden gelmesinin affedilir tarafı yok” diyerek İngiliz lideri eleştirdi.Sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu anda dünyada en çok destek alan sosyal demokrat lider benim. Hem anketlerde hem son seçimde bu açıkça görülüyor. Buna karşın Starmer, Avrupa'nın en az destek alan lideri. İngiltere'de adeta istenmeyen kişi haline geldi.”Özel, İngiltere Başbakanı'nın ülkesindeki desteğinin çok düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Starmer, kendi ülkesinde güven onayı en düşük lider konumunda.Benim ülkemdeki güven oranım, onun dört katı.Starmer tarih önünde bunun hesabını veremeyecek.”