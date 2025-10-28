Ayı kabusu! Ordu göreve çağırıldı

Japonya'da 2025 yılının Ekim ayı geride kalırken yılın başından bu yana ayı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u aştı. Bu istatistik ülke tarihinde kayda geçen en yüksek sayı oldu.Yaşanan saldırılar sonrası Akita Valisi Kenta Suzuki, “felaket düzeyine ulaşan” durumu kontrol altına almak için orduyu göreve çağırdı.Vali Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi'ye yaptığı çağrıda, “Vatandaşlarımızın hayatı Öz Savunma Kuvvetleri'nin yardımı olmadan korunamaz” ifadelerine yer verdi.Vali, saldırıların genellikle boyun ve yüz bölgesine yöneldiğini ifade ederek, “Durum gerçekten vahim” sözlerini kullandı.Vali Suzuki, ayıların artık yalnızca dağlık alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülmeye başladığını ifade ederek, “Tüm bölge halkının günlük yaşamının bu ölçüde sekteye uğraması anormal bir durumdur” dedi.Çevre Bakanlığı yetkilileri, ayıların yerleşim alanlarına yaklaşmasının başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğini ve kırsal bölgelerde azalan insan nüfusunu gösteriyor.Yeni Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, geçen hafta yaptığı açıklamada, ayı saldırılarını “büyük ve ciddi bir sorun” olarak nitelendirdi.Ishihara, “Devlet avcılarının eğitilmesi ve ayı popülasyonunun kontrolü dahil olmak üzere çeşitli önlemleri güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.